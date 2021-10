Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen Foto: Mikael Nielsen

Klumme: Da efterårsferien var en kold kartoffel

Sorø - 24. oktober 2021 kl. 06:30 Af Erik Lindsø

Efterårsferien går på hæld.

Alle danskere, der har rundet 60 år og haft deres barndom på landet - og det gælder ca. en femtedel af befolkningen - kan huske, at det ikke hed efterårsferie, men kartoffelferie. Navnet kom af, at der ganske enkelt skulle samles kartofler.

Kartoffeloptageren var opfundet, men ikke kartoffelopsamleren. Indtil da blev kartoflerne samlet op med de bare næver. Da optager og opsamler blev forenet i samme maskine i slutningen af 1960'erne, blev kartoffelavl til stordrift, og herved gled navnet kartoffelferie, ud og betegnelsen efterårsferie slog igennem.

I mange år var efterårsferien den uge, der indeholdt den tredje tirsdag i oktober Men fra 1992 blev det bestemt, at det, der nu betegnes som skolernes efterårsferie, altid falder i uge 42.

Nogle få gårde på min hjemegn i Himmerland havde kartoffelmarker. I kartoffelferien blev vi hyret til at samle. De legendariske kartoffelkasser af træ med målene 100 x 30 x 30 cm stod i hundredevis og ventede ved enden af rækkerne. Vi tog en kasse, faldt på knæ, samlede, puttede i kasse, kravlede og trak kassen med os. Og så fremdeles til kassen var fuld. Var det et godt kartoffelår, var den fyldt på 3-4 meter. Når en kasse var fyldt op, rejste vi os, både for at rette kroppen ud og hente en ny kasse.

Vi fik 50 øre pr. kasse, så det gjaldt om at finde de store kartofler og lade de små ligge. Det vidste kartoffelavler Egon Jensen - Kartoffelknolden, som han blev kaldt, eller slet og ret Knolden - der som en ridefoged gik bag os på tværs af rækkerne og ragede i jorden med en pind for med knotten stemme at beordre os tilbage efter de glemte kartofler. Efter endt arbejdsdag stod Knolden ved enden af marken og udbetalte vores dagsløn i en sand brokken sig over, at vi ikke udviste større taknemlighed ved at tjene en skilling hos ham.

Et år samlede jeg kartofler for at få en ny cykel. Brugsen havde fået en hjem, som jeg var vild med. Den kostede 325 kr., og jeg var lovet den, hvis jeg selv tjente 200 kr. Det er en af min barndoms store dage, da jeg en kold efterårsdag sætter mig på cyklen med tre gear, hvor jeg oven i handlen havde fået en kilometertæller monteret ved forhjulet, som med en meters nøjagtighed berettede om længden på ruterne. Der er derfor ikke en afstand mellem to punkter i min barndoms landsby, jeg det efterår ikke har målt op og noteret i min lommebog. Nogle af afstandene kan jeg fortsat huske!

I sommers så jeg en overskrift i et kulørt ugeblad: "Nye kartofler rimer på lyse sommernætter og friske jordbær". Det er ikke, hvad jeg forbinder med kartoflen! For mig rimer den på dage, der var kolde og våde, arbejdsomme og modbydelige.

I den forgange uge har mine små børn - for dem har jeg fortsat et par stykker af - samlet kastanjer og lavet kastanjedyr. Vi har hygget, fået varm chokolade og pandekager med is på. Vi har været i Tivoli for at se tusindvis af udstillede græskar og Halloweenuhyrer, og i entre og fornøjelser betalt, hvad jeg i min barndom skulle samle 4000 kasser kartofler for at få råd til.

Over pandekagerne fortalte jeg dem om mine efterårsferier. Den ældste på ti år svarede: "Jamen far, er du ikke også fra forrige århundrede?"

"Joh", svarede jeg tøvende.

"Så egentlig kan man godt kalde dig en gammel kartoffel", konstaterede hun nøgternt.

Jeg hældte lidt ekstra varm chokolade i koppen, og tænkte over, hvilken erindring datteren vil have om kartoflen, når hun har min alder.