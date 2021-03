Klumme: Brok uden baggrund kan få øjnene til at rulle

En gang imellem ruller jeg lidt med øjnene. Det er, som om alle kan udtale sig om alt - og også gør det - uden at sætte sig ind i, hvad det er, de udtaler sig om.

Årsagen til mine let himmelvendte øjne denne gang er, at jeg skulle have fat i et eksemplar af den nye højskolesangbog, og i den forbindelse faldt over en anmeldelse af den. I sig selv har den nye version jo været ret omdiskuteret - ikke mindst efter polemikken med 'Den danske sang', og de mange, der potentielt følte sig krænket eller tilsidesat ved hverken at være unge, blonde eller piger, men det er nu ikke det emne, jeg vil ind på - det kan vi tage en anden dag.