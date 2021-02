Artiklen: Klumme: At læse giver et rigere liv

Klumme: At læse giver et rigere liv

Af Karen Inge Nielsen

Det virker måske ikke underligt, at jeg trækker et emne som læsning frem - jeg er trods alt forfatter - men emnet er vigtigt, og måske vigtigere end tidligere i betragtning af, at vi i vores små, isolerede bobler presses af restriktionerne, der forhindrer os i at leve vores normale liv. Vi burde få pulsen ned, men i stedet oplever mange stress over ikke at kunne foretage sig noget.