Klumme: At høre til hvor du har valgt at leve

Sorø - 22. august 2021 kl. 06:13 Af Lotte Krogh Kontakt redaktionen

Kender I det, når man har gjort noget godt?

Strøet et frø, noget som kan gro, og måske se at det gror. Det kan være noget, som du længe har tænkt, du skulle gøre, eller det kan være et besøg hos en ven, som du ikke har set længe.

Følelsen af at gøre noget, som er godt, kan mærkes i maven, og det giver godt humør. Dit humør kan mærkes på dem, du har omkring dig, og det smitter, ligesom når du holder for rødt lys og ser ham i bilen ved siden af gabe, og så begynder du selv at gabe.

I går havde jeg en fornemmelse af, at noget var godt. I min lille by Stenlille bliver der faktisk solgt rigtig mange huse, hvilket jo er super godt for dem, som gerne vil sælge.

Byen får nye borgere, og det er jo rigtig godt for udviklingen i stedet for en afvikling. Jeg har tit tænkt, hvorfor nogen vælger at flytte til Stenlille. Er det en tilfældighed, et valg, eller er det priserne på husene.

Det kan jo også bare være, at de har hørt godt om byen. Det er faktisk altid det spørgsmål, jeg først stiller, hvis jeg møder en tilflytter. Og det gjorde jeg i går.

Jeg havde længe tænkt over, hvordan det mon er at flytte til en ny by, hvis man slet ikke kender nogen. Har man børn, går det nogenlunde gennem netværk af skole og pasningsordninger. Men hvis du ikke har børn, hvordan kommer du så ind i sådan en lille flække.

En ting er sikkert, der er ingen som kommer og ringer på din dør, jo bevares det kan forekomme, men jeg tror, der er langt imellem sådanne oplevelser.

Jeg kan huske en meget sød dame fra Nyrup, som hed Solveig, som desværre døde alt for tidligt. Hun fortalte, at hun havde boet her i 47 år og stadigvæk blev kaldt for "tilflytter". Så det tager tid at blive accepteret.

Men tilbage på sporet. Jeg tilbød en guidet gåtur i Stenlille for tilflyttere. Inden at jeg lagde det op på Facebook, havde jeg solgt ideen til Malene Topp, som jeg sidder sammen med i bestyrelsen for SHHB, som er byens Borgerforening.

Hun syntes også om ideen, og vi ville forsøge at udvikle ideen videre. I denne uge var første guidede tur en realitet, og jeg var meget spændt på, om der dukkede nogen op.

Jeg havde allieret mig med "en indfødt", Jytte, som jeg selv har kendt lige siden, jeg blev født på Assentorpvej i Stenlille for 57 år siden. Så var vi da to, som kunne fortælle nogle røverhistorier om byen.

Der kom fire nye borgere, plus lille Teo på 11 måneder, som sad sødt i barnevognen, med sut og suttesnor. Det blev en fantastisk dejlig gåtur, og selvom jeg havde sat halvanden time af, så nærmede vi os næsten to timer, uden at vi fik fortalt det hele.

Og der var klart steder og små historier, som de nye borgere syntes var både brugbare og interessante. Bare for at nævne en vigtig ting: Hvor mange hjertestartere har vi i byen, og hvor er de placeret.

Det, som jeg bestemt også tror, at tilflytterne får glæde af, er, at de pludselig kender nogen næste gang, de handler i byen. Nu bliver der pludselig nogen, man kan hilse på. Et hej med en følelse af at høre til.

Da jeg kom hjem fra turen, havde jeg en god mavefornemmelse, fordi det var sådan en god oplevelse. De, som var med, gik glade hjem, og jeg var glad, fordi de var glade. Nu kan jeg så se frem til næste gå tur og endnu et nyt tiltag her først i september, som vi i byens borgerforening tager hul på.

Vi vil nemlig i fremtiden tre-fire gange om året arrangere en hyggelig introaften, hvor vi vil byde nye borgere på en kop kaffe på Café Tid. For netop at vise at vi sætter pris på, at de netop har valgt at flytte til Stenlille.

Jeg tror på, at det, som du giver og den imødekommenhed, du viser, kommer godt tilbage, både i fællesskabet, i humøret og glæden ved at føle du hører til dér, hvor du har valgt at leve.

Det styrker bestemt sådan en lille stationsby som vores at have et øje på nytilkommende borgere. I en by som ved første øjekast måske ser lidt halvdød ud, men som har så mange bittesmå usynlige kvaliteter, når først man kommer ind til kernen.

Og kernen, det er de indfødte, som kender krogene, og det var lige netop det, som var hele humlen i gåturen med de fire nye borgere og den lille søde Teo på 11 måneder, som er fremtidens borger, og som vi skal passe godt på.