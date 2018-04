De mange millioner skal bl.a. bruges på at renovere Sorø Klosterkirkes tag. Foto: Thomas Olsen

Klosterkirken renoveres for 70 mio. kr.

Sorø - 03. april 2018

For tre år siden var Stiftelsen Sorø Akademi ude med budskabet om, at der skulle bruges mange millioner kroner til at sætte Sorø Klosterkirke i stand inden for en overskuelig årrække.

Og nu kan det lade sig gøre - takket være store donationer, oplyser Stiftelsen i en pressemeddelelse.

Den lokale virksomhed Sorana a/s ved Lorentz Jørgensen har bidraget med 25 mio. kr. Det samme har A.P. Møller Fonden. Fra Augustinas Fonden er der kommet 7,5 mio. kr., mens Ringsted-Sorø Provsti bidrager med tre mio. kr. Endelig bidrager Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer kirken, også, således, at der alt i alt vil blive brugt omkring 70 mio. kr. på istandsættelsen af middelalderkirken.

Det er et omfattende restaureringsprojekt, der venter. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden.

Restaureringen forventes at gå i gang i 2019, og den vil foregå etapevis. Stiftelsen regner med, at kirken kan holdes åben under arbejdet.