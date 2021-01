Formand Lars Schmidt (DF) og kollegerne i social- og sundhedsudvalget breder nu klippekorts-ordningen ud, så den også gælder beboerne under hjemmeplejen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klippekort udvides - nu er hjemmeplejen med

Et enigt social- og sundhedsudvalg vil nu give borgere i hjemmeplejen mulighed for at få hjælp til at føle større frihed.

Sorø - 14. januar 2021 kl. 12:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det bliver fremover også muligt for beboere under hjemmeplejen at gøre brug af den såkaldte klippekorts-ordning, der hidtil har været forbeholdt beboere på plejehjem. Det blev besluttet på social- og sundhedsudvalgets møde forleden.

Meningen med klippekortet er, at de ældre i højere grad skal blive herre over eget liv. De ældre skal selv være med til at bestemme, hvad deres klip skal bruges til. Det kan eksempelvis være: Guidning og følgen til sociale aktiviteter, hjælp til madlavning og bagning for eksempel til mindre gæstebud, hjælp og følgen til indkøb, frisør og lignende, gå- eller cykelture, besøg hos pårørende, hyggesnak, hjælp til at komme på nettet eller foretage telefonopkald, ekstraordinær rengøring eller oprydning sammen med borgeren eller læge-/sygehusbesøg.

Det var Folketinget, der i Finansloven for 2017 og også den for 2018 satte midler af til ordningen. Fra 2019 blev den en del af set såkaldte bloktilskud, som kommunerne får. I 2021-kroner handler det for Sorø Kommunes vedkommende om 2.006.626 kroner.

Valgte toeren Politikerne havde to modeller at vælge imellem. En, hvor alle 2.006.626 kroner bruges på plejehjemsbeboerne, og en, hvor en halv million kanaliseres over i hjemmeplejen. Begge modeller havde de lidt over to millioner kroner som ramme.

- Vi er overbeviste, at der også er et behov for klippekort i hjemmeplejen, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Men fagcentrets erfaringer viser, at det kan være svært at få borgerne under hjemmeplejen til at benytte klippekorts-ordningen, så vi må se på, hvordan vi bedst muligt får implementeret ordningen.

På plejecentrene giver den nye ordning følgende fordeling:

Egecentret (26 pladser) 174.099 kroner. Slaglille Plejeboliger (30 pladser) 200.883 kroner, Lynge Plejeboliger (17 pladser) 113.834 kroner, Holbergcentret/Rosenhuset (44 pladser) 294.629 kroner, Mølleparken/Blomstergården (47 pladser) 314.718 kroner og Røde Kors Hjemmet (61 pladser) 408.463 kroner.

Hver borger vil kunne tilbydes klippekorts-aktiviteter, der svarer til to timer og tre kvarter per år.