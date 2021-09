Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Klimagruppe kom godt fra start Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimagruppe kom godt fra start

Sorø - 23. september 2021 kl. 15:58 Kontakt redaktionen

En bredt sammensat gruppe tog forleden hul på en debat om Sorø Kommunes klimahandlingsplan.

Gruppe besår af blandt andre repræsentanter for forsyningsselskaber, lokalråd, boligselskaber, skoler, dagtilbud, Grønt Forum og Stiftelsen Sorø Akademi.

Målet med klimahandleplanen er at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 og gøre hele Sorø Kommune CO2-neutral i 2050 samt sætte gang i nødvendig klimasikring i forhold til især øgede regnmængder. Hvis målet skal nås, skal der arbejdes med CO2-reduktioner på mange områder, og derfor har Sorø Kommune ræsonneret, at det er helt afgørende, at så mange aktører som muligt involveres i arbejdet.

- Det er positivt at mærke det stærke engagement, der er i forhold til klima. Alle de organisationer, foreninger og institutioner, vi har inviteret ind i klimagruppen, har sagt ja til at medvirke, og på mødet i forleden blev vi opfordret til at invitere endnu flere med. Det vil vi gøre. Den store opbakning er guld værd, vi mærker tydeligt, at folk vil det her, selvom vejen til målet er lang og ikke helt let, siger Helle Wiben Jensen, der er en af kommunens to projektledere på klimaindsatsen.

- Det er godt at få taget hul på snakken om klima. Jeg blev mere opmærksom på, hvordan vi som forældre og forældrebestyrelser også kan tage aktiv del i klimaindsatsen gennem adfærdsændringer hos børnene, som så begynder at stille spørgsmål til deres forældre, siger Martin Crillesen, formand for områdebestyrelsen for dagtilbud i Område Nord.

Sorø Kommune er med i det landsdækkende DK2020-netværk, som består af landets 65 mest klimaambitiøse kommuner. Netværket drives af Realdania og tænketanken Concito.

Målsætningen er at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og opnå fuld CO2-neutralitet i 2050. Det vil kræve forandringer i stort set alle dele af samfundet. Fra måden, vi bygger og transporterer os på, til energiforsyning, landbrug og ikke mindst vores adfærd i hverdagen.

Sorø Kommunes klimahandleplan skal være færdig i juni 2022.

Referencegruppen skal mødes yderligere to gange i forløbet. Næste gang er til november.