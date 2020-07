Ida Nystad og Magnus Wenzel Most giver klaverkoncert fra hjemmet i Alsted. Gæsterne sidder i haven.PR-foto

Klaverkoncert fra hjemmet i Alsted

Ida Nystad og Magnus Wenzel Most er begge pianister, og de bor sammen i Alsted. Nu kan man - som en del af Sorø Internationale Musikfestival - komme til koncert i parrets have.

Ida Nystad begyndte med at spille klaver som fem-årig hos klaverpædagog Susanne Germer og forsatte studierne hos Anne Øland og siden hos Nina Kavtaradze. I 2013 flyttede hun til Krakow for at studere på Musikakademiet.