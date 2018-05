Se billedserie Illustrationen viser klatreklubbens første, umiddelbare skitse til et klatrecenter. Det kommer dog ikke nødvendigvis til at se præcis sådan ud. Illustration: Sorø Klatreklub

Klatreklub mister sit lokale: Vil skabe nyt klatrecenter

Sorø - 19. maj 2018 kl. 10:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Klatreklub har en vision om at skabe et regionalt klatrecenter i Sorø. Klubben satser på, at centret kan blive 350 kvadratmeter stort med seks meter til loftet, og det vil også give mulighed for at afholde internationale konkurrencer.

Det er et projekt til 1,7 millioner kroner. I øjeblikket er klatreklubben i gang med at skaffe pengene hos fonde. Det fortæller foreningens formand, Kåre Ravnskov, til DAGBLADET og Sjællandske.

- Vores forbund vil blive rigtig glade for et regionalt center her, for Vestsjælland er lidt en ørken for klatring. Derfor tror forbundet, at vi kan lave noget rigtigt stort. Og vi tror selv på, at vi kan vækste til 200 medlemmer og trække mange folk til Sorø fra nabokommunerne, siger Kåre Ravnskov.

Lige nu fungerer Sorø Klatreklub mest som en klatreklub for børn.

Men klubben vil også gerne have fat i ungdommen og de voksne.

Der er omkring 50 medlemmer i klubben for tiden, men i højsæsonen efter sommerferien kommer medlemstallet op at ringe på mellem 90 og 100.

Det er en af årsagerne til, at klubben går efter et nyt klatrecenter.

Pladsen er nemlig knap i det nuværende klublokale på 45 kvadratmeter i erhvervsområdet på Fulbyvej lidt uden for Sorø.

- Det er et meget lille sted, siger Kåre Ravnskov.

Der er dog også en anden årsag. Klublokalet bliver stillet til rådighed af Sorø Kommune. Men kommunen har solgt bygningen på Fulbyvej, og klatreklubben skal være ude af lokalet senest 1. november i år.

- Der er fem måneder tilbage nu, og vi har ikke noget sted at flytte hen, siger formanden.

Det har vist sig svært at finde et kommunalt og klatre-egnet lokale til Sorø Klatreklub.

- Lige nu tror jeg, at der er to realistiske scenarier. Det ene er, at vi finder en måde at fortsætte i lejemålet på Fulbyvej på. Det ander er, at vi lukker 1. november og pakker os ned i en container, indtil vi finder et egnet lokale. Det er dét, jeg håber allermindst på, siger Kåre Ravnskov.