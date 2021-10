Se billedserie Filatelistklubben har skaffet sig poststemplet via Post Nord. Foto: Martin Pedersen Foto: Martin Pedersen

Klar til julepost: Sorø får eget poststempel

Sorø - 25. oktober 2021 kl. 18:30 Af Martin Pedersen

Er det gode, gamle brev ved at uddø? Det er der nok delte meninger om, men hos Sorø og Omegns Filatelistklub forsøger man nu at give brevet og frimærket fornyet opmærksomhed her op mod jul.

Frimærkeklubben har for første gang erhvervet sig et officielt Sorø-poststempel via Post Nord. Stemplet er blevet særligt fremstillet, og for et gebyr på 2500 kroner låner klubben det af postkoncernen. Klubformand Tobias Fleischer har skrevet under på en tro- og loveerklæring om at påtage sig ansvaret og sørge for, at stemplet ikke bliver misbrugt.

Men så er vejen også banet for, at 2021 kan blive året, hvor julekortet til forældre og bedsteforældre er præget med det nye og helt særlige Sorø-stempel. Det koster ikke ekstra at få et Sorø-stempel på sit brev, så længe det er frankeret korrekt.

Skoleelever skal prøve Indtil videre har filatelistklubben lavet aftaler med et par skoleklasser, der får mulighed for at skrive et brev og selv stemple det. Og formanden har også andre tiltag i støbeskeen, så flere kan få mulighed for at prøve poststemplet.

- Jeg håber, folk finder ud af, at man godt kan sende et brev i stedet for at sende en sms. Det er mere nærværende, og det mangler man i dag, siger Tobias Fleischer.

- Det giver rigtig meget identitet til Sorø at have sit eget poststempel. Det er en af de små ting, der betyder, at byen lever. Folk synes, det er spændende, at de selv kan stemple sit brev, lyder det fra formanden.

Han oplyser, at der er klubaften i frimærkeklubben hver anden onsdag i lokale 302 på Værkerne, Frederiksvej 27 i Sorø. Her kan man også troppe op, hvis man gerne vil prøve det nye Sorø-stempel. Næste klubaften er onsdag den 3. november klokken 19.

Posthuse blev lukket Tobias Fleischer er relativt ny formand i den snart 70 år gamle frimærkeklub efter Ole Hoff-Clausen, der sad på posten i 58 år. Tobias Fleischer lever af at købe og sælge frimærker både i Danmark og udlandet med base i hjemmet i Sorø.

Han fortæller, at landets frimærkeklubber fik mulighed for at købe sig til et lokalt poststempel gennem Post Nord som en konsekvens af, at stort set alle posthuse er blevet lukket.

Især for frimærke-entusiaster er det vigtigt, hvordan stemplet oven på frimærket ser ud.

- Nogle mennesker kigger måske ikke på stemplet. Men det gør folk, der samler på frimærker. Det skal være pænt stemplet og helst midt oven på frimærket. Det kan gøre et frimærke endnu mere værd. Det handler om form, indhold og design, siger Tobias Fleischer.