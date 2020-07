Klar til jagtsæson

Tirsdag den 4. august klokken 19.00 er der sæsonstart for Sorø Jagt & Naturforenings hundetræning, så både hunde og hundeførere kan nå at komme i topform til den kommende sæson.

Da coronaen fejede ind over landet, var man nødsaget til at aflyse forårstræningen, så nu håber Sorø Jagt & Naturforening, at mange vil benytte sig af lejligheden til at få hunde og hundeførere i form. De 10 instruktører står klar til at hjælpe med både hvalpetræning, lydighed, apportering og udvidet apportering.