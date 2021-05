Klar til en storskærm

Sorø Kultur- og Fritidscenter - også kendt som »Værkerne« - skal nu have tilført en storskærm, som man kan koble sin egen pc trådløst til.

Det blev besluttet, da Værkerne forleden holdt generalforsamling. Derudover må der holdes lidt igen med de større anskaffelser, til der er overblik over, om planerne om at gøre den gamle Frederiksberg Skole på Skolevej til et kulturhus kan realiseres. I 2020 har kultur- og fritidscentret anskaffet såvel fejemaskine, som gulvvaske- og opvaskemaskine.