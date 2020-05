Dette er en tidligere tegnet plan for byggeri på Janusgrunden. Om det ender med at se præcis sådan ud, vides endnu ikke. Det kommer også an på byggetilladelsen.

Klar til at søge byggetilladelse

Projektet med at få bygget nogle seniorboliger på den 17.400 kvadratmeter store Janusgrund i Stenlille er kommet et skridt nærmere.

- Anders Moltke-Leth, der ejer grunden, har meddelt os, at de sidste boreprøver vedrørende forurening er overstået, og at han derfor har indsendt ansøgning om byggegodkendelse til kommunen. Den håber han at få i løbet af maj 2020. Det er ikke det samme, som at der straks kommer gang i byggeriet, men byggetilladelse er dog en væsentlig milepæl på vejen, siger Preben Lemann.

Janusgrunden ligger lige bag kulturhuset - mellem Tjørntvedvej og banen - og kulturhuset glæder sig over muligheden for seniorboliger lige i nærheden. Husets Janusudvalg har for nylig selv været ude og fjerne affald på grunden, og der er også sørget for, at metalporten ved kulturhuset er blevet svejset og kommet på plads, så man ikke kan køre i bil ind på grunden.