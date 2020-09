Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF), er tilfreds med resultatet, men understreger, at politikere og embedsmænd fortsat skal have fokus på at udføre en så korrekt sagsbehandling som muligt. Foto: Jens Wollesen

Klagesager: Hver tredje gang vinder borgeren

Om det er mange eller få må hver enkelt afgøre med sig selv, men i Sorø Kommune var der på social- og sundhedsområdet samt på børne- og familieområdet i alt 88 klagesager i 2019. Af dem fik kommunen medhold i 49 - eller 56 procent. Dermed ligger kommune to procent over landsgennemsnittet. I det samlede billede har Sorø Kommune en såkaldt omgørelsesprocent på 36 - på landsplan ligger den på 41. Så rundt regnet hver tredje gang vinder borgeren i en klage over Sorø Kommune.

