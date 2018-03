Klagenævn: Kommunal praksis i PCB-sag er lovlig

Bygningsaffaldet fra nedrivningen af Frederiksberg Skole kan nu håndteres billigere end tidligere antaget. Foto: Jens Wollesen

Klagenævnet For Udbud har afgjort, at Sorø Kommune godt måtte indgå en fortrolighedsklausul med Sten & Grus Prøvestenen A/S. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En kommune må gerne indgå en aftale om at hemmeligholde væsentlige oplysninger for borgerne, som for eksempel en pris på bortskaffelse af PCB-forurenet bygningsaffald.

Det slår Klagenævnet For Udbud fast i en afgørelse, som avisen har bedt om at få som udløber af, at kommunens eksterne juridiske rådgiver og to af landets førende eksperter på området var uenige om den fortrolighedsklausul, Sorø Kommune har indgået med Sten & Grus Prøvestenen A/S. Det var Sten & Grus Prøvestenen A/S, der vandt udbuddet om at bortskaffe det PCB-holdige bygningsaffald fra anden etape af nedrivningen af Frederiksberg Skole.

Både lektor i forvaltningsret, Sten Bønsing, fra Aalborg Universitet og juraprofessor ved Aarhus Universitet, Michael Steinicke, var stærkt kritiske overfor fortrolighedsklausulen. Bønsing gik så vidt som til at kalde Sorø Kommunes praksis for ulovlig.

Omvendt mente kommunens advokat, Henrik Græsdal, at fortrolighedsklausulen var i orden. Klagenævnet har nu givet kommunen medhold. Sorø Kommune har en fuldt ud lovlig praksis.

I hvert fald på papiret kan en virksomhed relativt let opfylde kriterierne for en fortrolighedsklausul.

I afgørelsen fra Klagenævnet For Udbud kan man nemlig se, at det eneste, der skal til, for at en virksomhed kan få hemmeligholdt den pris, virksomheden giver, når den deltager i et kommunalt udbud, er, at virksomheden får overbevist kommunen om, at offentliggørelsen kan skade tilbudsgiverens konkurrenceevne i forhold til fremtidige udbud eller andre aftaler.

Det vil der i noget nær alle tilfælde kunne argumenteres for - men dog skal der i argumentationen som regel kunne lægges til, at der i regnestykket indgår delpriser eller priser pr. enhed. Det vil der dog også ofte gøre.

Men det gør der faktisk ikke umiddelbart i forhold til den pris, som Sten & Grus Prøvestenen A/S har fået hemmeligholdt. Men hvis man så lige vender sagen en omgang, kan offentligheden ved at få kontraktsummen regne Sten & Grus Prøvestenen A/S' enhedspris pr. ton ud, fordi Sorø Kommune har oplyst, hvor mange ton byggeaffald, der skal skaffes af vejen. Og så er kriterierne opfyldt igen.

Det er altså relativt let at opfylde kriterierne for at få hemmeligholdt en pris, så offentligheden ikke har nogen mulighed for at kontrollere, hvordan kommunen bruger borgernes penge - og at tingene er gået korrekt for sig.

Dog er det nok så væsentligt, at det er den enkelte kommune, der bestemmer, om den mener, at kriterierne for en fortrolighedsklausul er opfyldt - og om den vil indgå aftaler med leverandører, der benytter sig af den slags klausuler.

- Jeg er glad for, at Klagenævnet For Udbud har slået fast, at kommunen ikke har en ulovlig praksis, men at regelsættet er fulgt, siger borgmester Gert Jørgensen (K), der også på byrådsmødet for nylig understregede, at han havde tillid til både forvaltningen og den juridiske rådgivning, kommunen har fået.

Borgmesteren oplyser i øvrigt, at fortrolighedsklausulen med Sten & grus Prøvestenen A/S er den eneste af sin art i Sorø Kommune.