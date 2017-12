Det er på den tidligere savværksgrund i Lynge, at der er planer om seks nye huse. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Klage over dispensation i byggesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klage over dispensation i byggesag

Sorø - 31. december 2017 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lynge Lokalråd og en gruppe Lynge-borgere har besluttet sig for at klage over Sorø Byråds dispensation fra den bevarende lokalplan for Lynge by.

Klagen er allerede afsendt til Planklagenævnet og Statsforvaltningen, oplyser formand for Lynge Lokalråd, Abelone Bergløv til Dagbladet og Sjællandske.

Lokalrådet har gennem hele forløbet kæmpet for at få sat en stopper for de byggeplaner, som Sorø Gruppen har for den tidligere savværksgrund ved Lynge Byvej.

Her vil Sorø Gruppen opføre seks huse, og det bliver på grunde, der er mindre end den størrelse, som lokalplanen foreskriver. Husene bliver også lidt bredere end nævnt i lokalplanen.

Lynge Lokalråd og en del beboere i landsbyen mener, at nybyggeriet kommer til at ødelægge landsbystilen.

Derudover har der også været udtrygt bekymring for øget trafik på landsbyvejen.

Et borgerligt flertal i Sorø Byråd valgte dog at give Sorø Gruppen lov til at bygge som ønsket.

En beslutning, der altså nu skal prøves ved højere instans.