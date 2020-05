Artiklen: Kjølby forlader DF for at slutte sig til Venstre

Dansk Folkeparti har mistet en af sine tre repræsentanter i Sorø Byråd. Torsdag meldte Henrik Kjølby sig ud af partiet for i stedet at blive medlem af Venstre.

Indeværende byrådsperiode har budt på flere partihop. Niels Aalbæk forlod Alternativet for at slutte sig til Radikale, og Anita Skjoldager Eskildsen forlod Socialdemokratiet for at blive løsgænger.