Poul-Erik Jensen og medbroder Stephen Holm (th) er de flittigste brugere af kapellet, da de bor på ejendommen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Kirkeklokke må gerne ringe i villakvarteret

Sorø - 18. juli 2020 kl. 10:13 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkeklokker er noget de fleste har vænnet sig til og mange nærmest nyder.

Glæden over den lille kirkeklokke, der sidder på ejendommen Lærkevej 2, deles dog ikke af alle. I hvert fald har Sorø Kommune modtaget en klage over, at der bliver ringet med klokken ved det private kapel, som den katolske Monfortanske Orden har i villakvarteret.

Aldrig før kl. 9.00

Klokken har siddet på huset siden 2011, og der bliver til hverdag typisk ringet med klokken forud for de to gudstjenester, der dagligt er i kapellet. Den første gudstjeneste er cirka kl. 11.00, og den anden kl. 18.30. Klokkeringningen varer et halvt minut hver gang. Klokken betjenes manuelt med snoretræk.

Derudover er der gudstjenester på helligdage og nogle gange også om lørdagen. Dog bliver der aldrig ringet med klokken før kl. 9.00. Bryllupper og begravelser foregår ikke på stedet.

Her under corona-tidens strammeste forsamlingsforbud har det været nødvendigt med ekstra gudstjenester, da der typisk deltager 14-15 ved gudstjenester i kapellet.

Men Sorø Kommune mener ikke, at den har mulighed for at gribe ind overfor klokkeringningen, lyder svaret til klageren.

OK med kommuneplan

Støj fra kirkeklokke-ringning kan ikke reguleres med miljøbeskyttelsesloven. De danske folkekirker og deres ringning er reguleret af Kirkeministeriet, men den Monfortanske Orden er ikke en del af Folkekirken. Sorø Kommune vurderer dog, at omfanget af ringningen med klokken på Lærkevej er på niveau med det, der gælder folkekirkerne.

Dertil kommer, at huset på Lærkevej ligger indenfor en kommuneplan-ramme, der bestemmer, at der udover boliger kan være offentlige institutioner og liberalt erhverv i området.

»Kirke-virksomhed betragtes som offentlig institution og er dermed omfattet af bestemmelserne i kommuneplanen«, lyder afgørelsen fra Sorø Kommune, der derfor ikke har tænkt sig at gøre mere ved sagen.