Kirke indfører booking til alle gudstjenester

På grund af corona-situationen har Sorø Menighedsråd besluttet, at kirkegængere skal reservere pladser til alle gudstjenester i Sorø Klosterkirke fra og med 1. søndag i advent (29. november) og frem til og med 1. juledag.

Pladsreservation sker via www.soroeklosterkirke.dk eller www.pladsikirken.dk , og der kan højst reserveres fem pladser ad gangen. Børn under seks år behøver dog ikke reservation, hvis de er sammen med voksen, de kan sidde på skødet af.

Under de nuværende restriktioner er der plads til 110 deltagere ved hver gudstjeneste.

Hvis man har reserveret plads, men alligevel ikke får brug for den, beder menighedsrådet om, at man annullerer sin reservation. Det kan man gøre via den bekræftelsesmail, man har fået tilsendt.