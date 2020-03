Se billedserie En murer fra Slagelse Tømrer Entreprise ApS er i gang med det nye offerlag oven på Lynge Kirkes hvælvinger. Foto: Thomas Olsen

Kirke bruger corona-pausen konstruktivt

Sorø - 23. marts 2020

De danske folkekirker har indtil videre aflyst gudstjenester og holder lukket på grund af coronaudbruddet.

I Lynge Kirke udnytter menighedsrådet situationen til at få lavet murerarbejde på kirkeloftet.

- Det var allerede bestemt, at arbejdet skulle laves. Nu er kirken alligevel lukket ned, og så kan vi ligeså godt få noget ud af, at der ikke kommer nogen i kirken, for arbejdet sviner meget. Så det fremskyndt for at udnytte tiden, siger Lars Frederiksen, der er graver ved Lynge Kirke.

Der bliver etableret et såkaldt offerlag oven på kirkerummets hvælvinger. Offerlaget består af et lag kalkmørtel, der bliver bredt ud oven på hvælvingerne, og arbejdet bliver udført fra kirkens loft.

- Det hedder et offerlag, fordi det er det, der bliver ofret og slidt væk og ikke selve kirkebygningen. Så det er et beskyttelseslag, der beskytter hvælvingen ovenfra. Og det er meningen, at det skal gå i stykker i stedet for selve murstenene, siger Lars Frederiksen til DAGBLADET og Sjællandske.

Der er seks hvælvinger i kirkerummet, og håndværkerne arbejder på én hvælving ad gangen. Nu er de i gang med den tredje hvælving.

Slagelse Tømrer Entreprise ApS står for arbejdet.

Ejer Carsten Nøhr Andersen forklarer, at det er en sjælden opgave for virksomheden. Kirkens faste arkitekt har rådgivet entreprenøren om, hvordan det skal gøres.

- Det er en helt speciel kalkmørtel, som er mere skrøbelig end normalt. Man må ikke bruge en stærk mørtel, for så er det stadig murstenene, der bliver nedbrudt. Offerlaget er et pudselag, og det er meningen, at det med tiden skal krakelere af, siger entreprenør Carsten Nøhr Andersen.

- Det er en gammel måde at gøre det på. Det er da smart, siger han.