Kig ind i Saxos celle eller hug en skulptur i is

Sorø - 22. januar 2018

Man kan se frem til 60 forskellige kulturelle arrangementer, der byder på alt fra en tur i brandvæsenets lift til et besøg i Saxos celle, når der igen i år afholdes Lysfest. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ildshow, et dyp i det kolde vand, foredrag, musik og sang. Man skal kridte skoene og være godt forberedt, hvis man planlægger at deltage i en af Sorøs største kulturelle begivenheder den 27. januar. Når Kyndelmisse Lysfest løber af stabelen for 17. gang i år for at fejre lysets komme og "oplysningen", vil man nemlig kunne deltage i ikke mindre end 60 forskellige kulturelle arrangementer i løbet af kun fem timer.

Ud over at få sig en svingom til pigtrådsmusik og hugge en skulptur i is, kan man opleve stemningen fra 2. Verdenskrig nede i en af Sorøs bunkere eller møde en af karaktererne fra Snehvide, når teatergruppen Dunkelfolket kommer på besøg i Sorøs gader.

- Jeg anbefaler, at man køber sit turpas i god tid, så man kan sætte sig ned og prioritere, hvad man vil tage til, lyder det fra Sanne Lohmann, der er projektleder på arrangementet. Hun har brugt det sidste år på at planlægge lysfesten og er allerede så småt gået i gang med planlægningen af næste års lysfest.

Siden sidste år har hun arbejdet på at gøre programmet mere overskueligt for de knap 10.000 gæster, som forventes at dukke op på aftenen. Derfor er Sorø blevet inddelt i fire farvezoner, så man hurtigt kan få overblik over, hvad der er at lave, der hvor man er. Man kan også slå op på et klokkeslæt, så man nemt kan finde ud af, hvad der foregår på et bestemt tidspunkt.

Det er omkring 100 frivillige, der sørger for at begivenheden kan finde sted år efter år, når der arrangeres forskellige kulturelle arrangementer rundt omkring i byen.

- De forskellige institutioner bestemmer selv, hvor meget de vil engagere sig, og hvad der skal foregå i deres hus, fortæller Sanne Lohmann, der selv har stået for at arrangere de forskellige lysinstallationer, der skal binde byen sammen på aftenen.

Ud over de større illumineringer af træer og skulpturer i Akademihaven, er der siden sidste år blevet udvidet med levende fakler på stien, der forbinder Akademihaven med søsporten, så gæsterne ikke skal gå i mørke, når de skal ned til søen, hvor klubhusene har lovet forskellige overraskelser og større lysinstallationer.

Bliver man sulten på sin gåtur i lyshavet, er der i dagens anledning rig mulighed for at få stillet sin sult på Akademigrunden, hvor flere af byens restauranter vil være at finde med pop-up boder. Mette Maries Køkken, Støvlet Katrines Hus, Skotte og Stentoft og Julefondens Kaffevogn er blandt mulighederne.

Det er borgmester Gert Jørgensen (K), der åbner ballet ved Nordea Banken i Storgade klokken 16.35, hvor han vil tænde et bålbad. Rådhusets repræsentanter vil også være at finde i bybilledet resten af aftenen, for ønsker man som gæst at tage en rickshaw for at komme rundt, er det en af centercheferne fra kommunen, der cykler med én fra arrangement til arrangement.

De sidste kulturelle arrangementer slutter klokken 22.00, men man kan nyde lysene i Akademihaven frem til kl. 22.45, hvor der også vil være musik ved STC Scener.

Turpasset, blev sat til salg den 5. januar, kan købes på Sorø Museum, Sorø Kunstmuseum, Victoria Teatret og bibliotekerne i Dianalund og Sorø. Seks arrangementer kræver, udover turpas, særlig adgangsbillet af hensyn til begrænsede pladser. De er gratis og udleveres i Nordea på Storgade efter først-til-mølle-princippet på selve dagen fra kl. 16.15.

Der vil være mulighed for at parkere otte forskellige steder i byen på aftenen, hvor der også bliver sat en toiletvogn op på torvet.