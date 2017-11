Kender du et fyrtårn?

- Synlighed spiller en stor og afgørende rolle for udvikling og trivsel i Sorø Kommune. Det sætter Fyrtårnsprisen fokus på. For at vinde prisen er det afgørende, at man har formået at skabe opmærksomhed omkring Sorø. Det kan være ved at trække besøgende, handel eller arbejdspladser til kommunen, skabt omtale eller på anden måde have fået sat Sorø Kommune på landkortet, siger formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow.