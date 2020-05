Kend syvsoveren på den buskede hale

Sammen med Naturstyrelsen har den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening stået for projektet, som også har omfattet beplantning til gavn for hasselmusen.

Lige nu har den brug for mere sammenhængende naturområder, der har tilknytning til eksisterende levesteder. Det er det, som DN Sorø og Naturstyrelsen forsøger at fremme med redekasser og beplantning.

Kommer man forbi en af kasserne, som hænger i blandt andet Suserup Skov, ved Horsebøg, nær Topshøj og Nyrup Skov, skal man ikke gå hen for at kigge ned i den - selv om det kunne være fristende. Det vil nemlig forstyrre hasselmusen, lyder det fra DN Sorø.

- I hele Danmark er der fokus på at beskytte hasselmusen, og derfor er der også fokus på den her hos os, siger skovfoged Anders Grube fra Stiftelsen Sorø Akademi.

Hasselmusen er blandt andet at finde i skoven ved Horsebøg, som Stiftelsen ejer. Her har Stiftelsen i samarbejde med DN Sorø opsat hasselmus-kasser.

- For cirka to år siden etablerede vi også et skovbælte særligt for hasselmusen på nordsiden af Horsebøg langs jernbanen. Når vi gør det, afgiver vi en produktionsmulighed, siger Anders Grube.