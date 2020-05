Artiklen: Katten er ikke skamferet - den er under behandling

Katten er ikke skamferet - den er under behandling

- Det er en forladt »sommerhuskat«, som vi fik for fire-fem dage siden, fortæller Anja Nielsen, der nu ejer katten.

- Det var en dame, der henvendte sig til os og spurgte, om vi kunne tage den. Den var så plaget af »knuder« og tæger, det vi var nødt til at få den klippet, men dyrlægen havde ikke tid, så i samråd med dyrlægen brugte vi selv trimmeren.

- Men i lørdags slap den ud af et vindue på første sal. Vi efterlyste den straks på nettet, og der var en dame, der reagerede. Hun havde set den på Peter Damsvej. Vi ledte efter katten, og heldigvis fandt vi ham igen. Når han ikke selv kunne finde hjem, skyldes det jo, at vi lige har fået ham, og at han havde været holdt inde.