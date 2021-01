Se billedserie Kasper Valentin Poulsen sælger sine Sorø-plakater i butikken MeThe, Storgade 48. Her kan de bestilles og så kan de afhentes i og med, at MeThe netop har genåbnet sin pakkeshop fra Postnord. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kasper har sat Sorø på tryk

21-årige Kasper Valentin Poulsen har designet en Sorø-plakat, en plakat med Sorø Akademi samt en grønlandsk.

Sorø - 26. januar 2021 kl. 15:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det hele begyndte egentlig som en lille spøg - eller fritidssyssel, om man vil. Kasper Valentin Poulsen havde købt en iPad og det grafiske program Procreate, og så brugte han Sorø Akademis hovedbygning som model for sine kreative udfoldelser. Designet blev vellykket. Sorø Akademi, videncentret, Klosterporten, Ingemanns Hus, en kostskole-bygning og huset Skjalm Hvide samlet på en og samme plakat.

- Jeg lagde plakaten ud på Instagram, og på en uge var alle 50, jeg havde fået produceret, solgt. Jeg forærede en til Sorø Akademi, og den hænger nu på rektors kontor.

Det var i november, og egentlig var plakaten slet ikke lavet med salg for øje.

- Det er den kreative proces, der interesserer mig, siger Kasper.

- Når Sorø er valgt som motiv, skyldes det, at jeg elsker Sorø. Jeg er født på Grønland og boede der de første fem år af mit liv. Derefter har jeg boet i Sorø, indtil jeg i oktober flyttede til Nørrebro. Jeg regner med at flytte tilbage igen, når jeg er færdig med at læse. Planen er, at jeg skal læse historie og samfundsfag, og drømmen kunne da være at blive lektor på Sorø Akademi, hvor jeg har tilbragt de tre bedste år af mit liv.

Akademi-plaketen førte til, at Kasper designede postkort og bogmærker til Sorø Akademi.

Sorø og Grønland Og så kom den anden Sorø-plakat. Her er akademiets hovedbygning, videncentret, Ingemanns Hus, Klosterporten og Skjalm Hvide også med sammen med Vænget, siloerne, klosterkirken, vandtårnet i Pedersborg, vandtårnet ved stationen, Sorø Museum, Sorø Kunstmuseum, Støvlet Katrines Hus, Victoria og et Søgade-hus.

Kasper får trykt plakaterne på et trykkeri i Aarhus, og udover de to Sorø-plakater har han også designet en plakat med grønlandske tupilakker.

- Det er med reference til min grønlandske barndom, siger Kasper.

- Nogle af tupilakkerne har vi i øvrigt selv derhjemme.

Kasper arbejder i ProCreate med en Apple pencil, der kan bruges både som pensel, kuglepen og blyant. Motiverne tegnes eksempelvis efter et foto.

- Udfordringen er ikke mindst at få alt det med, man gerne vil have, uden at det bliver rodet, siger han.

Plakaterne koster 200 kroner per styk uden ramme. De sælges hos MeThe i Storgade 48 samt via Facebook-gruppen 4180 Sorø.

Ingen hjemmeside - Jeg er glad for, at Mette Hansen vil give plads til en ung iværksætter. Hun forhandler blandt andet også lokale Magnus Bruuns chokolade. Og så passer plakater og postkort godt ind i specialbutikkens øvrige sortiment, siger Kasper Valentin Poulsen.

- Jeg kunne godt lave en hjemmeside, men det har jeg valgt ikke at gøre. Den kommercielle del af det her, er ikke mit mål, og jeg går ikke videre og laver andre byplakater. Faktisk ved jeg ikke, hvad jeg vil gå videre med - det må tiden vise.

Og hvis nogen kunne finde på at spørge, om ikke Kasper Valentin Poulsen har kopieret Martin Schwartz, der har produceret plakater fra blandt andet London og Berlin, har han også svar på rede hånd.

- Jeg er klart inspireret af Martin Schwartz, og derfor henvendte jeg mig også til ham, da jeg var færdig med plakaterne. Han roste mit arbejde og glædede sig over, at jeg spurgte, om han følte sig copyright krænket. Han fortalte også, at det har andre designere af byplakater ikke gjort, og så slog han fast, at der her er tale om mine egne tegninger og kit beget design, så det er der ingen problemer i.