Se billedserie Kasper Nygaard er ny spidskandidat for Venstre ved kommunalvalget i 2021. Foto: Bjarne Stenbæk

Kasper Nygaard bliver spidskandidat for Venstre

Sorø - 25. august 2020 kl. 21:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

37-årige Kasper Nygaard fik 23 stemmer mod Rune Jordans 7, da Venstre i Sorø Kommune skulle vælge ny spidskandidat. En stemte blankt.

Der blev gennemført et generationsskifte, da Venstre i Sorø Kommune tirsdag aften holdt opstillingsmøde for valg af spidskandidat til kommunevalget i november 2021.

37-årige Kasper Nygaard, politibetjent og fritidslandmand, gift med Karina og far til tre børn, har ikke byrådserfaring. De 80 personlige stemmer ved seneste valg var ikke nok til at blive valgt ind, men til gengæld spiller han ind med en bred politisk og organisatorisk baggrund. Allerede i folkeskolen meldte han sig ind i Venstres Ungdom. Han kom i den lokale Venstre-bestyrelse i 2010 og var medlem af aktivitetsudvalget fra 2010-14. I 2014 blev han næstformand, og den post har han bestridt siden. Han har i de seneste år deltaget i gruppemøderne forud for byrådsmøderne.

Og så har han et godt kendskab til Sorø Kommune i og med, at han er født og opvokset på egnen. Familien er bosat på Krøjerup Overdrev.

- For mig og for os som familie er det vigtigt at være aktiv og at være med til at gøre en forskel, sagde Kasper Nygaard blandt andet i sin tale forud for afstemningen.

Han vil blandt andet arbejde for at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet for at kunne øge antallet af lokale arbejdspladser og sikre en øget bosætning. Det vil give flere kommunale indtægter og dermed mulighed for at yde en bedre service overfor børn, unge, voksne og ældre.

Rune Jordan og Kasper Nygaard gav efter afstemningen hinanden hånd på, at de fremover vil samarbejde om at give Venstre maksimal styrke. Jordan er kasserer i foreningen, og de to har i forvejen arbejdet tæt sammen. Rolf Clausen, der har haft posten som spidskandidat ved de to seneste valg, var ikke med ved opstillingsmødet. Clausen var oprindelig kandidat igen, men han trak sig kort inden opstillingsmødet.