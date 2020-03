Karen Lise Kaspersen havde ikke forestillet sig, at hun ville synes, det var sjovt at filme sig selv og redigere en video. Men det synes hun, og hun fortsætter med det, så længe skolerne er lukkede. Privatfoto

Karen Lise og hunden Lui er blevet SkoleTubere

Lærer Karen Lise Kaspersen fra Pedersborg Skole i Sorø karakteriserer ikke sig selv som speciel IT-kyndig eller en haj til digitale redskaber. Men selv en lærer kan lære, og det er præcist, hvad der er sket den seneste uge for Karen Lise Kaspersen.

Hun er nemlig blevet SkoleTub'er - og en stjerne for i alt 35 elever på 1. årgang på Pedersborg Skole. Inspirationen kom fra hendes egne teenagebørn, der går henholdsvis i 9. klasse og på HHX. SkoleTube er en digital platform, hvor elever og lærere via Unilogin kan uploade og dele deres video og medieproduktioner i beskyttede mediekanaler.

Her fortæller hun eksempelvis om nogle frilæsningsbøger eller om en læringsportal, som eleverne kan benytte. Onsdag bad hun eleverne om at lave en lille video om, hvad der gør dem glade.

Det har været et stort arbejde, erkender Karen Lise Kaspersen. Men hele besværet værd.

- Jeg lærer en masse, mens jeg prøver mig frem, og jeg bliver bedre og bedre til blandt andet at redigere video. Noget jeg ellers aldrig har interesseret mig for. Jeg er blevet helt grebet af det og synes, det er sjovt at lave. Jeg tænker hele tiden på nye ideer. Det kører rundt i hovedet, siger hun med stor begejstring.