Seiki Karate-Do Kai i Stenlille modtager Årets Lions-pris for at hjælpe udfordrede børn og unge. Forrest ses Mette Skjoldan (til venstre) og Berit Bergstedt (til højre). Foto: Hans-Jørgen Johansen

Artiklen: Karateklub får pris for at hjælpe børn

Karateklub får pris for at hjælpe børn

- Jeg blev meget glad, og jeg værdsætter, at nogle lægger mærke til vores indsats. Det er reklame for foreningen. Men det er også rart at blive værdsat, for det giver lyst til at fortsætte arbejdet, siger Berit Bergstedt.