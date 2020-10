Mette og Peer Henrik Niemann har haft rigeligt at se til med kanoudlejning i år. Her er de selv hoppet i en kano for en lille tur. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kanoudlejning har stadig særdeles travlt

Af Per Per Skovkjær Sand

Kombinationen af corona-hjemsendelser, aflyste ferierejser og et usædvanligt mildt efterår har fået udlejningen af kanoer til at stikke helt af, fortæller indehaver af Broby Kanoudlejning på Susåen Peer Henrik Niemann.

Der er flere grunde til, at så mange vælger at tilbringe tid med paddel og redningsvest på vandet, mener Peer Henrik Niemann. Første årsag er, at mange har været hjemsendt på grund af corona-situationen og har manglet noget at tage sig til.