Se billedserie Søren Mølstrøm (tv) og Johnny Hansen fik hurtigt bygget bro. De har mødtes 50 gange omkring de fire sange - selv om Johnny Hansen troede, at det kunne klares på et par dage. Foto: Anders Ole Olsen

Kandis-Johnny sang om kunsten

Sorø - 02. september 2019 kl. 14:43 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johnny Hansen og Søren Mølstrøm har sammen skrevet fire sange om abstrakte værker på Sorø Kunstmuseum. Søndag kunne man høre dem live på museet. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ingen har patent på, hvordan et kunstværk skal fortolkes. Og et kunstmuseum skal ikke forsøge at spærre værkerne inde i museets egen forståelse af dem.

Det var den erkendelse, der fik museumsinspektør Helle Brøns, Sorø Kunstmuseum, til at gå ind i et samarbejde om, at lade nogle af museets værker være inspiration for nye danskpop-sange.

Musikeren Søren Mølstrøm, der er en del af kunstnergruppen »Kunst ud til folket«, er manden bag ideen. Han henvendte sig til museet for to-et-halvt år siden. Lidt senere henvendte han sig atter og sagde, at nu var han kommet frem til, at sangene skulle synges sammen med Johnny Hansen fra det kendte danskpop-band Kandis.

- Og der blev jeg nok lidt overrasket, må jeg indrømme, for ville vi nu gå imod kunstnernes intentioner, siger Helle Brøns, der gik i tænkeboks, men hurtigt fik ræsonneret sig frem til følgende:

- De kunstnere, hvis værker er valgt, var selv folkelige og havde intentioner om at komme ud til folket. Mertz hørte P3, mens han arbejdede. Per Kirkeby brugte både pornobilleder og Prins Valiant i sine billeder. Og vi som kunstmuseum skal slippe værkerne fri.

Johnny Hansen og Søren Mølstrøm har skrevet fire sange om fire abstrakte værker, og sangene opførte de søndag for første gang live - på Sorø Kunstmuseum. En sang foran hvert værk.

På forhånd har sangene skabt meget opmærksomhed i mange medier. Søren Mølstrøm lagde da heller ikke skjul på, at Kandis-Johnny har en stor del af æren for det.

- Alle, jeg oprindeligt fortalte om ideen, sagde, at det var det skøreste og mest fjollede, de havde hørt. Jeg var ret nervøs for at ringe til Johnny og foreslå det, men Johnny sagde bare: »Ja, for fanden - det er modsætninger, der mødes«.

Johnny Hansen selv synes, at danskerne godt kan blive lidt bedre til at bygge broer og mødes på kryds og tværs:

- Det er vores nabolande bedre til. Skellene er skarpere i Danmark. Selv har jeg spillet musik i 30 år. Vi har båret os selv oppe uden kulturstøtte . I stedet for at se ned på hinanden, skal vi samarbejde.

Johnny Hansen og Søren Mølstrøm gav to koncerter lige efter hinanden. Der var plads til 40 publikummer ved hver koncert, og der var stort set udsolgt.

Til den første koncert var der en håndfuld inkarnerede Kandis-fans. Ellers var det kunst-elskere, der var mødt op.

Sorø Kunstmuseums håb er dog, at samarbejdet med duoen vil være med til at få andre end de trofaste gæster til at lægge vejen forbi kunstmuseet.

De fire værker/sange er:

Albert Mertz' Uden Titel fra 1971 er blevet til sangen To Farver - om det gode ved forskellighed.

Gunnar Aagaard Andersens stålskulptur er blevet til den nostalgiske sang »Mit barndomshjem«.

Per Kirkebys maleri »Stakit« er blevet til en sang om to forskellige naboer, der må lære at leve med hinanden.

Paul Gernes »Skydeskivebillede« er blevet til sangen om at være far og om hvor meget plads (hvor mange ringe i skiven) man giver til datteren gennem livet.