Kampvalg: Ny bestyrelse i Sorø Handel og Service

I den forgangne uge var der generalforsamling i Sorø Handel og Service. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts måned, men grundet corona var man nødt til at udskyde mødet.

Bettina Nielsen blev med stående bifald takket for det store arbejde, hun gennem de seneste seks år har ydet for handelsstandsforeningen.

- Som formand ønsker jeg at skabe en forening, hvor vi har lyst til at være aktiver for hinanden. Vi skal være mere sammentømrede, have positiv dialog, være synlige og sammen afholde projekter og events. Tiden er løbet fra at være konkurrenter! Vi er vigtige for hinanden, lyder det fra den nye formand, Katrine Rogert Skovsgaard. Hun fortsætter: