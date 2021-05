Kalender-overskud til grønlandske børn

I 2021 blev Sorø-kalenderen udgivet for niende gang, og selv i et corona år lykkedes det at skabe et fint overskud ved salget af kalenderen. Faktisk landede beløbet på samme niveau som i de foregående år - 33.000 kroner - selv om salgsstederne blev lukket ned til jul.