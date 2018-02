Se billedserie John Andersen (tv), Johnni Madsen (i midten) og Kim Alstrøm (th) er blandt de seks frivillige country-entusiaster, der står i spidsen for Country Klubben Kaktus, der fylder 30 år den 24. marts. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Kaktus har delt passionen for country de sidste 30 år

Sorø - 08. februar 2018 kl. 11:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 24. marts kan Country Klubben Kaktus fejre, at de har samlet folk fra nær og fjern omkring countrymusikken igennem de seneste 30 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et rustikt måltid hjemmelavet mad, hvorefter letklædte tjekkiske damer spiller op til dans på violin, guitar og keyboard, og der langes øl og Irish coffee over bardisken. Det er sådanne arrangementer Country klubben Kaktus har stået i spidsen for de seneste 30 år.

Igennem årene har klubben tiltrukket country-navne som amerikanske Paul Alan Coons og tjekkiske Country Sisters til Sorø-området. I starten med John Christensen og siden 2004 med John Andersen som formand.

- Pigerne i Country Sisters vidste virkelig, hvordan de skulle traktere de instrumenter, og så kunne de få "hanhundene" til at savle, fortæller John Andersen muntert om koncerten med de konservatorium-uddannede kvinder, der helt tydeligt har været et højdepunkt i klubbens historie.

De syv årlige arrangementer i Country Klubben Kaktus har ikke bare været til glæde for soranerne, for koncerterne har været besøgt af country-entusiaster fra både Jylland, Sverige og Nykøbing Sjælland.

- Den største udfordring er nok, at vi er få heste til at arbejde, siger John Andersen, der som formand er en af de seks frivillige, der står bag klubben i dag.

Det er Kim Alstrøm, der inden for de seneste år har stået for at booke country-navnene i Kaktus. Det bruger han alle sine sommerferier på, når han rejser rundt på landets countryfestivaller. I hverdagen går der også en del tid med telefonopkald.

- På festivalerne får jeg inspiration og lærer andre arrangører og nye bands at kende, fortæller Kim Alstrøm og tilføjer, at det er nemmere at booke musikerne til en god pris, når man har siddet i en campingvogn og drukket whiskey med dem til sent ud på natten.

- Man kommer ind på musikerne på en anden måde, fortæller han.

Bestyrelsesmedlemmerne, der bruger en del tid på det frivillige arbejde, lader til at holde så meget at country, at de simpelthen ikke kan lade være.

- Det er 45 år siden, at jeg stiftede bekendtskab med country-musikken, griner John Andersen, der tydeligvis har et nært forhold til musikgenren.

Det gælder også Kim Alstrøm, der sætter pris på det glade og hyggelige i miljøet omkring country-musikken.

- I countrymusikken er alle folk glade. Man drikker sig ikke på samme måde i hegnet som til koncerter indenfor andre musikgenrer, og der er sjældent ballade, siger Kim Alstrøm og præciserer straks med et grin, at der nu også ryger et par øl indenbords, når Kaktus holder arrangementer.

I dag er Kaktus den eneste country-klub på Sjælland, efter at country-klubben i København lukkede for et par år siden, og med sine 80 medlemmer og folk udefra kommer der mellem 60 og 110 gæster til arrangementerne, der i dag bliver afholdt i Lynge Forsamlingshus.

I forbindelse med Country Klubben Kaktus' 30. års jubilæum den 24. marts inviterer klubben til en tre dobbelt koncert i Frederiksberghallen i Sorø, hvor John Andersen netop har fået godkendt 392 siddepladser af brandvæsenet. Kim Alstrøm har booket Highway 40, Arly Karlsen & Sons og Johnny Cash Band, som skal spille op til dans. Inden koncerten vil der blive serveret en forret og buffet.

Billetter kan købes i forsalg på tlf.: 21752321 mellem kl. 19-21. Grundet madbestilling kan man bestille billetter til og med den 10. marts.

Oplysninger om bandet og bandets arrangementer kan ses på Kaktus' hjemmeside www.c-k-k.dk.