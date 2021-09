Se billedserie Kaj Vinds søn døde efter rygmarvsbrok, operationer og infektion i en alder af et år og tre måneder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kajs søn døde alt for tidligt - blot et år gammel: Nu må han kæmpe for sine andre børn

Sorø - 21. september 2021

Alle forældres største frygt blev til virkeligheden for Kaj Vind fra Sorø.

Da familiens førstefødte søn var et år og tre måneder, døde han som følge af rygmarvsbrok og infektion efter flere operationer.

- Lægerne opdagede det først, da vandet var gået og vi blev scannet på sygehuset. Vi anede ikke et klap om det inden fødslen, fortæller Kaj Vind.

Det var et chok for familien. Men i situationen oplevede de at få den rigtige hjælp nemt og hurtigt.

- Systemet lyttede ikke Sådan er det ikke længere for Kaj Vinds familie. Siden sønnens død har familien fået tre børn, to sønner på 17 og 14 år og en 11-årig datter.

To af børnene har psykiatriske diagnoser og usynlige handikap. Og for Kaj Vind er det frustrerende, at der ifølge ham er stor forskel på, hvordan systemet håndterer usynlige handikap i forhold til synlige handikap.

- Vi blev ikke lyttet til i det kommunale system. Vi blev mistænkeliggjort, fordi to af vores børn ikke havde det godt. Vi savner at blive mødt med tillid i stedet for mistænkeliggørelse, siger Kaj Vind.

Savner større forståelse De erfaringer kan Christina Arvidsen fra Fjenneslev nikke genkendende til.

Hun har en søn på syv år med en neurologisk diagnose.

- Det er svært, når det er diagnoser og handikap, der ikke er synlige. Man bliver mistænkeliggjort, og jeg savner en større forståelse i det kommunale system, siger hun.

Sønnen har tidligere gået i et specialtilbud i Sorø Kommune, men er nu efter familiens ønske flyttet til en specialskole i Ringsted Kommune.

- Sorø har ikke nok tilbud til børnene. Vi har måttet kæmpe for at få vores søn i et andet tilbud i Ringsted. Alt skal være en kamp, siger Christina Arvidsen.

Sådan siger kandidaterne På et vælgermøde i Alsted Forsamlingshus deltog en række kandidater til det kommende kommunalvalg. Mødet var arrangeret af Danske Handicaporganisationer Sorø, og kandidaterne forholdt sig sådan til erfaringerne fra Kaj Vind og Christina Arvidsen:

Ellen Thomsen fra Dansk Folkeparti:

- Sagsbehandlingen i Sorø Kommune er ikke god nok. Vi skal være bedre til at lytte til borgerne og stole på dem. Der skal være en større borgerinddragelse, bedre uddannelse af medarbejderne og synliggørelse af sagsbehandlingstider.

Bo Mouritzen fra Enhedslisten: - Vi skal bevare borgerrådgiveren, og vi bør bruge borgerrådgiverens beretninger mere aktivt. Vi skal have fokus på uddannelse af medarbejderne.

Janus Tarp fra Konservative: - Reglerne på området er ok, men der skal arbejdes med en kulturændring i Sorø Kommune. Der skal være en anderledes og mere inddragende kultur. Der skal flere midler til området.

Nicolai Sandager fra Liberal Alliance:

- Der skal være frihed for alle og mulighed for ekstra tilkøb for borgerne.

Jørgen Funk fra Nye Borgerlige:

- Systemet skal forenkles og handikapområdet skal fjernes fra kommunerne.

Sascha Fich fra Radikale Venstre:

- Jeg mener, at kommunen tænker for meget i siloer. Den skal arbejde mere på tværs og tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Der skal være en borgerrådgiver med indsigt, der kan koordinere en sagsbehandling.

Annette Raaschou van der Star fra Socialdemokratiet:

- Selvfølgelig er der problemstillinger, der ikke bliver løst. I nogle sager fungerer systemet ikke, og der er ikke ressourcer nok. Der skal være ekstra og løbende uddannelse af personalet, og nogle opgaver kan lægges ud til andre kommuner og aktører.

Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti:

- Vi skal af med nogle af de mange visitations-lag, der findes i dag, og der skal være mere fleksibilitet i tilbuddene.

Jens Nygaard fra Venstre: - Jeg er simpelt hen ikke enig i kritikken. Selvfølgelig har Sorø Kommune medarbejdere, der kan løfte opgaven. Jeg vil mene, at Sorø Kommune gør det, den skal.