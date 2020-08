På billedet er det illustreret hvordan tilbygningen bliver placeret i forhold til det nuværende klubhus. Tilbygningen giver kajakklubben yderligere 50 kvadratmeter. Illustration: Arkiplus

Kajakklub får lov til at bygge nyt

Sorø - 17. august 2020 kl. 06:27 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kajakklub har netop fået tilladelse til at udvide det eksisterende klubhus med en 50 kvadratmeter stor tilbygning.

Udvalget for teknik og miljø har givet dispensation fra såvel lokalplan som søbyggelinje, men har stillet krav om at den nye tilbygning bliver udført i en stil svarende til det eksisterende byggeri.

Sagen har været i høring hos naboer og relevante foreninger, og der kom kun et enkelt svar. Nemlig fra vinterbaderklubben, der skriver, at den ingen problemer har med udvidelsen. Roklubben og vinterbadeklubben havde anderledes tung gang frem mod nybyggeri på grund af indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, der dog denne gang har undladt at klage.

Udvidelsen af klubhuset kommer til at betyde bedre omklædnings- og badeforhold for medlemmerne. Begge dele bliver med tilbygningen en halv gang så stor. Forholdene har længe været for små og utidssvarende for klubben, der i dag tæller 200 medlemmer, forklarer Sorø Kajakklub i sin ansøgning.

Tilbygningen kommer derudover til at rumme et lokale, hvor klubben kan have sine ergometer-maskiner, der bliver brugt om vinteren, når roerne ikke kan komme på søen. I dag er klubben nødt til at placere ergometerne i opholdsstuen.

Klubbens medlemstal har de senere år ligget stabilt på omkring 200, men klubben vil gerne tiltrække flere medlemmer i fremtiden.

Klubben forventer, at der er potentiale blandt det stigende antal seniorer. Også fordi kajakroning er en sport, man kan dyrke, selv om man ikke er specielt godt gående.

I projektet er der derfor også kalkuleret med, at gangbesværede skal have adgang via en rampe. Handicaptoilet vil der også være. Når det gælder indstigning i kajakken, er der allerede et special-konstrueret håndtag ved vandet, der letter den del.

Sorø Kajakklub er en såkaldt ATK-certificeret idrætsklub, hvilket betyder, at ungdomsarbejdet bygger på Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept. Det er populært, for klubben har i øjeblikket venteliste til børne-træningsholdene.