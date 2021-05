Kagemøde med Stafet for Livet

Styregruppen for Stafet for Livet Sorø inviterer til en eftermiddag med kage, kaffe og snak lørdag den 8. maj klokken 13-15.

Mød op med dit mesterværk af en kage og vær med i chancen for at vinde i kategorien højeste, mest specielle eller bedst-smagende kage.

Mødestedet er Kaffebar i Storgade og efter de på datoen gældende restriktioner og anbefalinger. Her er der mulighed for at købe kaffe og the.