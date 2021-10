Kærlighed til sort vinyl og autentisk musik

- Vi har truffet aftale med 12-14 stadeholdere som fordeler sig på i alt tyve borde. De stiller op i den gamle ventesal foran caféen, så der bliver rig mulighed for at gå på opdagelse i diverse pladesamlinger. Nogle af sælgerne er professionelle, mens andre "blot" ønsker at få solgt ud af de plader, som man måske ikke får lyttet til mere, da mange streamer musik direkte fra nettet, siger Kasper Asklund. Han er derfor ikke i tvivl om, at der vil være masser af gode fund.

Nye vinyl-lyttere

Ifølge de to vinyl-glade arrangører, så er der ved at ske et skifte lige nu, hvor 80'er-kunstnere som The Smiths og The Cure trender hos de unge mennesker. De er også glade for at se, at radioforhandlere har fået pladespillere til salg igen, for det betyder, at vinylpladerne i ét eller andet omfang er tilbage igen.