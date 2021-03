Kæmpe trold vil bo på Parnas

Parnas Naturpark i Sorø har fået et foreløbigt politisk ja til at bygge en kæmpe trold på Parnasgrunden.

Trolden skal placeres, så den ikke er alt for synlig, for det er nemlig meningen, at børn og barnlige sjæle skal have sjov med at lede efter og finde trolden.