Rema 1000 og Fakta er snart de to eneste supermarkeder i Stenlille. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kædedirektør: - Coop er gået langt for butikken i Stenlille

Sorø - 08. juni 2018 kl. 18:03 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenlille: Bysnakken i Stenlille handler i disse dage om den kommende lukning af SuperBrugsen, som har sidste åbningsdag den 24. juni.

Læs også: Foreninger og bestyrelse ærgrer sig over lukning

Det kan kædedirektør Jesper K. Andersen fra Coop godt forstå.

- Vi ved godt, at en butik som SuperBrugsen har stor betydning for de små byer, som de ligger i. Vi føler faktisk et stort ansvar for de små lokalsamfund og lukker aldrig en butik uden grund, pointerer Jesper K. Andersen fra Coop.

- Vi har ligget i benhård konkurrence med Fakta og Rema 1000 i Stenlille, og butikken har kørt med underskud en årrække. At få den op at køre igen ville kræve store investeringer. Vi så ikke noget lys for enden af tunnellen, siger kædedirektøren.

Ingen lys forude

Formanden for bestyrelsen, Frank Pedersen, mener, at Coop skulle have taget bestyrelsen og medlemmerne med på råd, inden det gik så galt som en lukning.

De ville gerne have bidraget med nogle forslag til løsning af krisen.

Men bestyrelsen var orienteret om den økonomiske situation, siger Jesper K. Andersen, og butikstiltag i 2017 for at styrke butikkens brand gav ingen positive resultater.

- Vi ønsker altid dialog. Og man kan da altid spørge sig selv, om vi kunne have gjort mere? Umiddelbart er mit svar nej. Medarbejderne har ydet en kæmpe indsats, mener han.

Rygter i byen går på, at Coop hele tiden har haft som sin plan at lukke SuperBrugsen i Stenlille for til gengæld at satse stort på den nye SuperBrugsen i Dianalund. Det afviser Jesper K. Andersen.

- Det har aldrig været vores plan. SuperBrugsen er en medlemsejet butik, og vi er gået meget langt for at kunne bevare butikken i Stenlille, fastslår Jesper K. Andersen.

Hurtig proces

Han ser optimistisk på de ansattes mulighed for at få tilbudt et job et andet sted i koncernen.

Jesper K. Andersen fortæller også, at processen omkring lukningen er helt efter Coop-bogen. Bestyrelsen fik beskeden onsdag, og torsdag blev der udsendt en officiel pressemeddelelse om lukningen af SuperBrugsen.

- Når vi først har taget beslutningen, vil vi gerne have, at lukningen sker hurtigt, siger han.

