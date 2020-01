Fra venstre er det virksomhedskonsulent Keld Jensenius, ZBC, indehavere Peter Hansen og Ole Kristensen, klejnsmedelærling Mark Tronborg, alle Poul W. Jensens Eftf. og uddannelseschef Michael Bang Dyrehave, ZBC. Foto:Rasmus Degnbol. Foto: Rasmus Degnbol

Kåret som landets bedste læreplads

Sorø - 31. januar 2020 kl. 14:09

Høj faglighed og et fantastisk arbejdsmiljø er to af de faktorer, der ligger til grund for, at smede- og maskinværkstedet Poul W. Jensens Eftf. på Holbækvej netop er kåret som landets bedste læreplads

Det er Mark Tronborg, der indstillede virksomheden til prisen. Fredag den 7. februar er han færdigudlært som klejnsmed på stedet. Han er lykkelig over, at det udover lokalprisen også lykkedes at få landsprisen i hus:

- Det er fedt! Jeg er så glad for, at de får denne kæmpe anerkendelse for alt det gode, de har gjort for os lærlinge, siger Mark Tronborg, efter virksomheden fik overrakt prisen i Nationalmuseets festsal i København.

Stor opbakning Det er tre år siden, at Mark Tronborg startede som voksenlærling hos Poul W. Jensens Eftf. Han kom fra en stilling som kontorchef i en virksomhed, men havde lyst til et brancheskift, hvor han ved hjælp af både hænder og hoved kunne skabe produkter af høj kvalitet. Og i smedevirksomheden med i alt 13 ansatte fandt han sin drømme-læreplads.

- De kan virkelig håndværket, og så er der en god kultur, hvor man lærer af sine fejl, så det først er en fejl, hvis det gentager sig. Derudover bakker de virkelig op om ens skoleprojekter. Faktisk kommer alle i virksomheden og ser min svendeprøve, og de er også alle kommet til København i dag for at fejre prisen, fortæller Mark Tronborg.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, som står bag konkurrencen, lagde netop vægt på, at Poul W. Jensens Eftf. er en fagligt stærk læreplads, som bakker op om eleven. Og det var en stolt virksomhedsejer, der tog imod prisen.

Altid mange lærlinge - Vi vil gerne være med til at tage ansvar for at uddanne dygtige unge, og derfor har vi altid haft mange lærlinge. For branchen har virkelig brug for flere hænder. Og så er det jo bare dejligt med en lærling som Mark, der er så dygtig og brænder så meget for faget, siger Peter Hansen fra Poul W. Jensens Eftf.

På ZBC, hvor Mark Tronborg tager sine skoleforløb, er der også stor tilfredshed med, at prisen går til uddannelsesinstitutionens kandidat.

- For os er det enormt vigtigt med gode lærepladser, og at der skabes et godt match mellem virksomhed og elev. Derfor har vi også et meget tæt og godt samarbejde med virksomhederne, så vi er meget glade for, at Poul W. Jensens Eftf. får prisen som Årets Læreplads. Det er fuldt fortjent, siger Michael Bang Dyrehave, der er uddannelseschef på ZBC.

For Mark Tronborg bliver det da heller ikke et farvel til Poul W. Jensens Eftf., når han om få dage bliver udlært som klejnsmed. For selvom han har fået flere jobtilbud fra andre virksomheder, har han takket ja til at blive i virksomheden som svend.

- Jeg føler mig så godt tilpas i firmaet. Faktisk kan jeg slet ikke forestille mig at arbejde andre steder.