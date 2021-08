Se billedserie Tegning: Mikael Nielsen

KLUMME: Jorden kan bestå uden os - vi kan ikke bestå uden jorden

Sorø - 29. august 2021 kl. 06:02 Af Karen Inge Nielsen

Er vi startet det rigtige sted? Det spørgsmål sidder jeg jævnligt tilbage med. Hvad er vores ønsker? Hvad er vores værdier og målsætninger?

Det er selvfølgelig klimaet og forurening, jeg taler om. Det uundgåelige emne, fordi vi ikke kan fornægte de forandringer, der bliver mere og mere tydelige. Men er vi parate til at gøre det, der skal til? Eller er vi blot klar til den symbolske handling, der viser, at vi i det mindste gør noget? Og er det, vi gør, overhovedet det rigtigt?

For nylig kom FN's klimarapport for 2021, og det er nedslående læsning. Ikke fordi resultatet af de talrige rapporter er en overraskelse, men fordi den slår fast, at vi ikke kan bortforklare tingene.

Nu er det jo ikke, fordi jeg selv er klimahellig. Så langt fra faktisk. Jeg har både to biler i husstanden og nyder at spise kød. Jeg ved det godt. Jeg burde skære ned på min CO2 udledning. Spørgsmålet er bare, hvor jeg skal starte, for verden har jo ikke kun et problem med CO2. Den har også et problem med plast. Og overbefolkning for den sags skyld.

Der er lavet flere gode tiltag. For plastikkens vedkommende er industrien gået bort fra fx at producere plastiksugerør. En lille ting der sparer op til mange ton plast på årsbasis. Men for at være ærlig, så kan jeg ikke se meningen med det. Hvad hjælper det at erstatte et plastsugerør med pap, når den lækre milkshake fortsat bliver solgt i en plastbøtte? Vi kunne jo spørge os selv, om det overhovedet er nødvendigt med et sugerør?

Det samme gælder tiltag omkring CO2 udledning. Højere afgifter skal få os til at lade bilen stå, men hvad hjælper det, når arbejdspladser centraliseres, og yderområdernes offentlige transportmuligheder forringes? Måske er højere afgifter ikke vejen frem, men derimod en decentralisering af arbejdspladser, der ville gøre, at flere har kortere til jobbet og dermed ikke behøver bil.

I fritiden har vi også kastet os over noget - i mine øjne - helt meningsløst. Kunstgræsplæner. Jeg forstår ikke, hvordan nogen har fået den ide, at det er smart. Med tanke på al den mikroplast, der afgives, at der ikke optages kvælstof og nedbør, at der ikke er grobund for biodiversitet for såvel planter som dyr, så forekommer det mig enormt egoistisk af mennesket, at vi har skabt et produkt som dette, når nu vi havde et naturligt alternativ.

Vores verden er i forandring, og der er ikke nogen tvivl om, vi er nødt til at gøre noget. Men det, vi gør, virker nogle gange formålsløst for mig. Som om det er grebet ud af en virkelighed, hvor det at gøre lidt er nok, når bare vi gør noget. Men helt ærligt: At tro, verden kan reddes ved at lave sugerør i pap, så kan vi lige så godt gå hele vejen og afskaffe dem.

Jeg er spændt på at se, hvor meget nyttigt - og unyttigt - menneskeheden disker op med de næste årtier. Vi er opdraget til at innovation er vejen frem, og det er det ofte. Men ikke alt behøver innovation. Ikke alt behøver at eksistere, for at vi kan have et godt liv. Måske skal vi fremover vægte nærhed og det enkle liv højere, hvis vi på en lettere måde vil komme i mål med vores ønsker til fremtiden.

Det er, som om vi tror, at jorden ikke kan bestå uden os, men vi er nødt til at indse, at det i virkeligheden forholder sig omvendt.