Se billedserie 32-årige Julie Sloth Grøndal er ved at uddanne sig til smed. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Julie forlod lastbilen for at uddanne sig til smed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julie forlod lastbilen for at uddanne sig til smed

Sorø - 25. februar 2018 kl. 09:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

32-årige Julie Sloth Grøndal har fået læreplads hos Chris Jensen i Stenmagle. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For Julie Sloth Grøndal er de traditionelle jobvalg ikke interessant.

- Jeg har da været pædagogmedhjælper, men det var ikke mig, siger hun med et smil.

I stedet uddannede hun sig først til lastbilchauffør, og da hun så mente, at det var tid at skifte bane, ville hun egentlig have været landmand.

- Indenfor landbrug har du også brug for at kunne svejse, fortæller Julie.

- Så tænkte jeg, at jeg kunne starte på smedefaget, mens jeg kiggede efter en læreplads i landbruget.

Men på ZBC Selandia i Slagelse blev hun grebet af smedefaget.

- En dag mødte Julie så op på virksomheden med sit cv, fortæller Chris Jensen.

- Og det tog ikke mange øjeblikke at blive enige om, at hun skulle begynde som lærling hos os.

- Vi har haft fem-seks kvinder, og jeg synes, det er fint, at unge piger også har lyst til at uddanne sig til smed.

I en mandeverden kan jargonen godt være lidt hård, men det generer ikke Julie Sloth Grøndal.

- Jeg har været værnepligtig og haft job som lastvognschauffør, så i forvejen har jeg nok oplevet det meste, siger Julie, der også godt selv kan svare for sig.

Svejsekoordinator Bjørn Daugaard, der har meget med lærlingene på virksomheden at gøre og også har Julie under sine vinger, er enig.

- Men det er alligevel sjovt at opleve, at tonen blandt mændene bliver en anelse mildere, når der er en kvinde til stede, fortæller han.

- Men Julie klarer sig i det hele taget rigtig godt. På mange måder er det lettere at have en voksen lærling. Hun kommer jo for eksempel til tiden helt af sig selv. Når vi får de unge lærlinge lige fra skolen, skal vi ikke bare lære dem faget, så skal vi også lære dem om voksenlivet.

- Det er vel også sådan, at når man kommer lidt op i årene, er man mere målbevidst, og så vælger man jo ikke noget, som man ikke rigtig gider, føjer Julie Sloth Grøndal til.

- Det ekstra gode ved at være her er, at jeg bliver udfordret. Det kan godt være, at det er lidt sværere opgaver, men til gengæld går man også hjem fra arbejde med følelsen af »yes, det lykkedes«. Så har man også lyst til at gå på arbejde næste dag.

Bjørn Daugaard fortæller, at man hos Chris Jensen hurtigt fører lærlingene igennem til svejsecertifikatet.

- Det betyder, at de kan komme med ud på montage. Her får de et ansvar og møder dem, der i dagligdagen skal bruge det, vi laver. Det meste af det, vi laver her på virksomheden, er i øvrigt certifikatsvejsning.

Julie Sloth Grøndal afslutter sin smede-uddannelse i sommeren 2021.