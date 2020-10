Julestuen er også åben i november

I år er der endnu flere muligheder for at jule med på Dansbrovej 2.

- Vi plejer at have åbent i weekender i december, men på grund af corona har vi besluttet at begynde med juleåbent allerede fra den 1. november. Når der er flere åbningsdage, håber vi, at gæsterne fordeler sig lidt mellem flere weekender, siger Birgitte Börjeson.