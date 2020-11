Artiklen: Julestemning er ikke kun for bymidten

Fra starten i 2015 var det meningen, at fondens hidtidige formand Karsten Sabransky, Morten Lind og Bjarne Stenbæk skulle være en slags overgangsbestyrelse.

Nu er der så sket et bestyrelsesskifte.

Og siden er der sket store investeringer i julebelysningen i Sorø, som fonden står for.

Guirlanderne er forsynet med lyskugler. Der er kommet nye guirlander. Der er købt nye lyskæder til træerne, og der er indkøbt tre juletræer, som opstilles i rundkørslen på Pedersborg Torv, i rundkørslen ved varmeværket på Nordmarksvej samt ved Norgesvej på Frederiksberg, så julestemningen ikke kun er en sag for bymidten.

- Jeg tror ikke, folk ved, hvor kostbar sådan en julebelysning egentlig er. De fire guirlander, der sikrede, at vi kunne komme ned ad Absalonsgade, stod i 28.000 kroner plus moms, og de tre juletræer kostede cirka 40.000 kroner per styk. Men heldigvis har vi haft en fantastisk opbakning fra forretninger og virksomheder, siger nu tidligere formand Karsten Sabransky.