Julen genopstår i Birkegårdens Haver

Sorø - 20. november 2017

Den forunderlige Julehave udvides. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Op til julen 2016 bekendtgjorde Merry og Finn Sørensen i Birkegårdens Haver i Tågerup mellem Dianalund og Ruds Vedby, at det ville blive sidste gang, publikum kunne opleve det forunderlige lysshow i det i forvejen imponerende haveanlæg, men som bekendt har man et standpunkt, til man tager et nyt.

- 3. januar i år stillede Morten Lind fra STC Scener i Stenlille med høj hat og spurgte, om det virkelig kunne være rigtigt, at vi ikke ville holde jul, fortæller Merry Sørensen.

- Det tænkte vi jo noget over - ikke mindst, fordi Morten lovede at ordne det hele. Sommeren gav god næring til den idé, for det knap så gode vejr kostede en del besøgende. Det samme gjorde det, at mange via TV Øst-indslaget om julen på Birkegården havde forstået det sådan, at vi lukkede helt.

- Jule-arrangementet i Birkegårdens Haver er simpelthen for godt til at lukke det ned, siger Morten Lind.

- Men det har fra begyndelsen stået fast, at vi ikke skulle lave det samme som tidligere. Derfor har vi rystet posen. Det betyder, at den japanske have, der tidligere har været lyst op af pærer, nu bliver belyst med forskellige farver, som man kender det fra det store kyndelmisse-arrangement i Sorø. Lyskæderne flytter vi i stedet ind i den engelske have, der ikke tidligere har været inddraget i jule-arrangementet.

Det betyder altså, at der i 2017-udgaven er to haver, publikum kan gå på opdagelse i.

I fjor var der 12.000 gæster til jule-arrangementet.

- Men der kom lidt ekstra, fordi det skulle have været sidste gang, siger Merry Sørensen.

- Kan vi nå op på 7.000-8.0000 i år, er vi godt tilfredse.

Udover lys-showet er der i Juleladen boder med kreative håndværk, ligesom der er masser af juleidéer i butikken. Julemanden kommer hver lørdag og søndag kl. 15.00 og laver sjov med børnene, der også kan forsøge sig med æselridning, besøge gårdens dyr og deltage i en skattejagt rundt i julehaverne. Naturligvis holder Julecaf´´en også åbent.

Startskuddet lyder lørdag den 2. december. Der er derefter åbent 3., 7., 8., 9. 10., 14. 15. 16. og 17. december fra kl. 14.00-19.00.