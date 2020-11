Julekalender til gavn og glæde

Køberne af kalenderen kan glæde sig over den farverige forside med karikaturtegninger af både kongefamilien, politikere og kendte personer. Forsiden er tegnet af den kendte tegner og illustrator, Annette Carlsen, som er kendt for at lave skægge og underfundige satiretegninger.

Køber man Y's Men's julekalenderen, har man chance for at vinde et gavekort à 200 kroner bag hver af de 24 låger. Herudover er der mulighed for at deltage i lodtrækning om ti ekstragevinster ved at gætte en kendt julesang, som dannes af en verselinje ved at sætte 24 bogstaver sammen fra bagsiden af lågerne. Alt i alt er den samlede gevinstsum på 128.000 kroner.