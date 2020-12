Der bliver plads til 100 kirkegængere, når der skal holdes julegudstjeneste i Alsted-Fjenneslevhallen juleaftensdag. Foto: Merete Jensen

Julegudstjeneste i hal gennemføres stadig

Sorø - 10. december 2020 kl. 19:05 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Juleaftensdag skal der være to gudstjenester i Alsted-Fjenneslevhallen. Og det er stadig planen, selvom restriktioner og nedlukning nu er blevet udvidet til også at omfatte Sorø Kommune.

Det fortæller Anders Frederiksen, der er sognepræst i Alsted, Bjernede og Slaglille-Fjenneslev sogne.

- Reglerne er sådan, at hvis det er lokaler, som kirken råder over, så er det kirkens regler. Gudstjenester er indtil videre dispenseret fra de nye restriktioner, siger han.

I forlængelse af nedlukningen i Slagelse fra onsdag undersøgte han, hvad restriktionerne ville betyde for arrangementet i hallen, hvis det skulle blive aktuelt. I en meddelelse fra biskoppen i Roskilde bliver det slået fast, at gudstjenester i for eksempel haller ikke er omfattet af de nye regler.

- Men vi har valgt ikke at invitere så mange som planlagt, og så bliver det med tilmelding, siger Anders Frederiksen.

Oprindeligt var der plads til 200 kirkegængere til hver af gudstjenesterne klokken 12 og 14. Nu bliver der kun plads til 100 kirkegængere ved hver gudstjeneste. Tilmeldingen er endnu ikke åben.

De tre sogne er samme pastorat, og de er de eneste her i kommunen, der har valgt at lægge gudstjenesten helt uden for kirken.

- Man må ikke håbe, at situationen bliver værre. Men hvis den gør, må vi se, om det bliver nødvendigt at lukke kirkerne igen som i foråret. Hvis kirkerne bliver lukket, kan vi ikke holde gudstjenesterne. Og vi har ikke nogen plan b. Vi har ikke udstyr til at streame. Om der så kommer en plan b, det må vi jo se på, siger sognepræst Anders Frederiksen.