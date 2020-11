Det sociale er i højsædet ved DTH Julecup. Her et eksempel fra 2016 på, at spillere fra Slagelse, Tårnby og Dianalund har funder sammen. Foto: Anders Ole Olsen

Julecup er aflyst

Sorø - 04. november 2020 kl. 20:43

Bestyrelsen i Dianalund/Tersløse Håndboldklub har besluttet endeligt at aflyse dette års store julestævne. Stævnet har været afviklet hvert år siden 2011. I år skulle dermed have været 10. gang, DTH indbød til ungdomshåndbold mellem jul og nytår.

Aflysningen sker naturligvis som følge af de vedvarende corona-restriktioner, hvor det med et forsamlingsloft på 50 personer simpelthen ikke er muligt at arrangere et stævne, der giver såvel sportslig som social mening. Det sociale er jo en stor del af et håndboldstævne, og den del er udelukket i disse tider.

Bestyrelsen havde for længe siden besluttet, at skulle stævnet holdes ville det blive uden overnatning. Men med regeringens skærpede udmeldinger i fredags, var det ingen anden udvej end en komplet aflysning.

- Vi kunne allerede for noget tid siden se, hvor det bar hen. Men vi afventede og drøftede til det sidste, om vi kunne afholde DTH Julecup 2020 i én eller anden form, siger formanden for DTH, Morten Andersen.

- Men vi må også have respekt for den nuværende corona-situation, og selvom det sociale og håndboldmæssige er i højsædet, skal det også kunne løbe rundt økonomisk for os som klub.

Morten Andersen siger videre, at det formentlig også ville være svært at skaffe frivillige, og de klubber, der bor lidt længere væk, ville måske alligevel ikke deltage under de nuværende omstændigheder.

- Det er rigtigt ærgerligt, men på den anden side er vi mange, der nu kan holde juleferie for første gang i 10 år, fortsætter han.

- Mange klubber har henvendt sig det seneste par måneder omkring stævnet, og nogle havde også tilmeldt sig, men her i 2020 må vi desværre - som så mange andre steder - skuffe de håbefulde. Vi håber på at vende stærkt tilbage i 2021, hvor vi så kan få lov at fejre 10 års jubilæum.