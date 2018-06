Se billedserie Poul Erik Kristensen og Anne Marie Holtze Jørgensen har været badminton-makkere i 40 år. Og de har aldrig skændtes, erklærer de, der begge roser foreningen for det gode sociale liv. Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Jubilæum: Her tager de gerne 3. halvleg med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubilæum: Her tager de gerne 3. halvleg med

Sorø - 02. juni 2018 kl. 17:35 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Sorø Byråds kultur-og fritidsudvalg, Bo Christensen, fik i sin tale ved Lynge-Broby IF's 150 års jubilæumsreception lørdag opsummeret noget af det, der karakteriserer den gamle forening:

- I er og har altid været et rart og inspirerende sted at dyrke idræt. I er en forening, man lægger mærke til. I formår at holde foreningslivet nært, selv om der er langt over 1000 medlemmer. Rigtig mange kan sige: »Vi er LBI«, for her er et stærkt foreningsliv med dygtige og energiske ledere.

At LBI i virkeligheden står for »Landets Bedste Idrætsforening«, som tidligere formand Nils Kruse engang formulerede det, kan mange nikke genkendende til. Så god, at man gerne hænger ved som medlem i det ene årti efter det andet.

Ove Dyhr, der også er æresmedlem, er en af dem. Han har været med i mere end 60 år både som aktiv og træner:

- Foreningen har betydet utroligt meget for mig. Jeg blev hverken gift eller fik børn, men LBI blev mine unger. Da jeg var barn og ung, var det jo bare stedet, man mødtes. Der var ikke så meget andet herude ved Lynge siger han til Dagbladet og Sjællandske.

Niels Kr. Pedersen har været medlem i 67 år og spiller stadig badminton. Fodbolden er lige sat lidt på pause på grund af et hævet knæ:

- LBI betyder meget for mig. Jeg startede med gymnastikken dengang ude på Topshøj Centralskole. Jeg har fået rigtig mange venner gennem årene.

Poul Erik Kristensen - også æresmedlem - har været med siden 1963. Han har spillet håndbold, men badminton blev den blivende sport.

- LBI har betydet alt for mig. Jeg har fundet mange venner. Her er så mange rare mennesker, der kan lide at være sammen og hygge sig.

De seneste 40 år har hans badminton-makker i mixed double været Anne Marie Holtze Jørgensen, og hun er helt enig i beskrivelsen af foreningen:

- Her er sjæl herude. Og det er et sted, hvor det sociale også vejer tungt. Her har man altid lyst til at tage 3. halvleg med i klublokalet, siger hun til Dagbladet og Sjællandske.