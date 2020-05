Jonathan er nummer tre fra venstre i anden række. Desværre snydes vinderne for en tur til verdens-OL. Det skulle have været afviklet i Japan. Privatfoto

Jonathan fra Sorø vandt biologi-OL

Jonatan fortæller, at det har været både sjovt og meget lærerigt at deltage - og at han har fået en del nye venner. Blandt andet, fordi de 30 semifinalister var i Aarhus, hvor de boede sammen og havde tid til at lære hinanden at kende - hvorefter der også var træningscamp for 14 finalister i Sorø på videncenteret.